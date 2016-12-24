«Веди родителей в музей»: весенняя акция для владельцев Пушкинской карты

Мордовия присоединится к акции «Веди родителей в музей». С 24 марта по 6 апреля владельцы Пушкинской карты смогут бесплатно приобрести билет, а также получить скидку 10% на покупку двух билетов для своих родителей при посещении Государственного театра оперы и балета им. И.М. Яушева, Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи, Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея им. И.Д. Воронина.

Акция «Веди родителей в музей» проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства культуры России и охватывает более 1000 учреждений культуры в 76 регионах. Она проходит уже во второй раз. Впервые была запущена в новогодние праздники и показала востребованность у зрителей.

Чтобы воспользоваться акцией, достаточно приобрести билет в учреждение культуры по Пушкинской карте. После этого можно купить два билета для родителей со скидкой 10%. С 2025 года программа «Пушкинская карта» стала частью национального проекта «Семья».