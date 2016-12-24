В России создана новая комиссия Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий

В нашей стране начинает работать комиссия Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей, созданная по указу Президента России. Как сообщил Помощник Президента, Секретарь Государственного Совета РФ Алексей Дюмин, сегодня эта тема является главным приоритетом. Поэтому новая комиссия призвана объединить усилия всех комиссий Госсовета, органов власти, фонда «Защитники Отечества» и других общественных организаций.

«Для участников СВО делается много, но остаются проблемы, которые нужно решать как можно скорее. Требуется большее вовлечение регионов, их социальных и медицинских учреждений. Мы должны сделать все, чтобы помочь ребятам, которые возвращаются с фронта, найти себя в мирной жизни. Времени на раскачку нет. Работу комиссии необходимо запустить максимально оперативно», – подчеркнул Алексей Дюмин.

Недавно он встретился с председателем новой комиссии, губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Вместе они обсудили основные задачи, формирование состава и план работы.

«Фонд «Защитники Отечества» работает с конкретными людьми, а комиссия будет работать с общими проблемами и системными вопросами. И наша задача – создать фонду и органам власти всех уровней благоприятные условия для решения этих проблем. Но конечная цель и у фонда, и у комиссии общая – обеспечение благополучия наших героев, вернувшихся из зоны специальной военной операции, и членов их семей», – прокомментировал Бабушкин.

В составе комиссии планируется создать рабочие группы по трем направлениям: социализация и жизнеустройство, совершенствование медицинской и психологической помощи, а также обеспечение межведомственного взаимодействия и модернизация законодательства в данной сфере. Первое, установочное заседание комиссии пройдет уже на следующей неделе.