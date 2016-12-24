В поселке Комсомольский при пожаре в квартире погибла женщина

По информации Следственного комитета по РМ, сотрудниками ведомства проводится процессуальная проверка по факту гибели 51-летней женщины в результате пожара в жилом доме.

ЧП произошло 19 марта в квартире многоэтажного жилого доме по улице Парковая в поселке Комсомольский. О возгорании в правоохранительные органы сообщили соседи. При тушении сотрудники регионального МЧС обнаружили погибшую хозяйку квартиры. Ее супруга, а также знакомую пожарным удалась благополучно вывести на улицу.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Во время осмотра места происшествия признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

Назначены необходимые экспертизы для установления точной причины возгорания и причины смерти женщины.