Главой Краснослободского района избран ветеран СВО Иван Волков

В Краснослободском районе 19 марта состоялась очередная сессия совета депутатов. В ее работе принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

Традиционно перед началом работы районного депутатского корпуса прошла церемонии награждения. Руководитель региона вручил юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» труженикам тыла Николаю Петровичу Дворянчикову и Людмиле Ивановне Козеевой. За отвагу и самоотверженность орденами Мужества награждены участники специальной военной операции, выполнившие воинский долг ценой своей жизни, Андрей Леоничев и Сергей Топазов. Награды были переданы их матерям Валентине Ивановне и Татьяне Денисовне. Зал аплодировал героям стоя.

Основным в повестке сессии стал вопрос об избрании главы Краснослободского района. Конкурс на замещение должности был объявлен 25 января текущего года, за это время было подано три заявки. Все претенденты – уроженцы Краснослободского района, прошли собеседование в конкурсной комиссии и были допущены до голосования. Это ветеран специальной военной операции, отмеченный медалью «За отвагу», социальный координатор регионального филиала фонда «Защитники Отечества» по Краснослободскому району Иван Волков, директор Краснослободского Центра культуры Лариса Симакова и педагог, бывший председатель районного комитета по делам молодежи, а ныне сотрудник местного филиала «Газпром газораспределение Саранск» Игорь Кирдяшкин.

«Призываю проголосовать за Ивана Петровича Волкова: время ответственное и надо быть мужественным человеком, чтобы принять эту ношу на свои плечи», - сказал депутат Иван Нотин.

«Знаем Ивана Петровича давно по его делам и поступкам – он служил на Северном Кавказе, работал в системе муниципальной власти, принимал участие в спецоперации, вел работу с молодежью. Сейчас активно поддерживает участников СВО и их семьи», - выразила свою позицию депутат Ольга Коршунова.

Открытым голосованием депутаты единогласно избрали Ивана Волкова главой Краснослободского района сроком на пять лет.

Глава Мордовии поздравил Ивана Волкова с избранием и пожелал успехов в работе. «Иван Петрович – наш земляк, имеет значительный опыт, неоднократно доказывал свой патриотизм. Когда речь идет о жизни и смерти, когда ты принимаешь такие решения – это много говорит о человеке, - подчеркнул Артём Здунов. - Я хочу, чтобы мы вместе его поддержали. Очень много вопросов, но это не значит, что они нерешаемые. Важно выстаивать приоритизацию. Денег никогда много не бывает, но есть вопросы, которые стоят остро. Выросли и дотации, и субсидии, и субвенции со стороны республики в район. Будем помогать и в дальнейшем, я лично буду помогать, потому что Иван Петрович – духовно близкий мне человек!»

Иван Волков отметил, что это волнительный для него день. «Понимаю, какой объем задач стоит передо мной. Благодарю за поддержку и постараюсь оправдать ваше доверие и все надежды жителей района. Совместными усилиями реализуем все задачи, которые перед нами будут стоять. Приложу для этого все усилия. Спасибо за оказанное доверие!»