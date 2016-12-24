Не дождавшись асфальта, жители Атемара укрепляют дорогу своими силами

На прямую линию Президента России в 2024 году поступило пять обращений от жителей села Атемар, где дороги по улицам Конновая и Горшечная существуют только в мечтаниях сельчан. Проживающие в населенном пункте свыше 4 тысяч человек за долгие годы привыкли, что дорог по этим улицам просто нет, но с увеличением количества транспорта их отсутствие становится настоящей катастрофой.

В условиях такой транспортной блокады жители вынуждены самостоятельно приобретать бой кирпича и обустраивать дороги своими силами, чтобы хоть как-то обеспечить проезд для автомобилей.

На протяжении шести лет жители Атемара обращались в районные и республиканские органы власти с просьбой решить проблему с дорожным покрытием. В 2020 году им пообещали отсыпать дороги щебнем, но до сих пор передвигаться по ним просто невозможно.

Народный фронт обратился к администрации Лямбирского района с просьбой принять меры для решения данной проблемы и взял ситуацию под контроль.