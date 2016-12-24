В Мордовии еще одна дама за рулем иномарки попала в ДТП

По информации Госавтоинспекции республики, 18 марта в Кадошкинском районе в 19.00 на автодороге «Инсар — Кадошкино» 47-летняя водитель автомашины «Хендай Крета», по предварительным данным, не справилась с управлением и совершила съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием иномарки.

В результате ДТП пострадавшая с различными травмами была госпитализирована. У женщины взяли кровь на анализ.