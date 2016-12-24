В Мордовии дама за рулем малолитражки угодила в ДТП

По информации Госавтоинспекции республики, 17 марта в Старошайговском районе около 7 часов утра на подъезде к Саранску от федеральной трассы М-5 «Урал» 29-летний водитель автомашины «Хендэ Соната» не обеспечил безопасный скоростной режим, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Здесь произошло столкновение «Сонаты» с автомобилем «Лифан Смайли». В результате ДТП управлявшая малолитражкой 41-летняя женщина с различными травмами была госпитализирована в лечебное учреждение.

По данным Госавтоинспекции, водитель автомашины «Хендэ Соната» трезв, у пострадавшей автомобилистки взяли кровь на анализ.