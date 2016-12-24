Федеральные трассы в Мордовии готовят к весеннему половодью

По информации ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, в период весеннего половодья на федеральных трассах ведется круглосуточный контроль за состоянием участков, находящихся в зоне возможного подтопления.

Дорожные службы выполняют расчистку от снега, льда и мусора входных и выходных водосборных сооружений и водопропускных труб. В Мордовии работают 10 мобильных бригад из 54 человек и 37 единиц спецтехники, заготовлено 2 тысячи кубометров инертных материалов и 11,5 кубометров пиломатериалов. Для пропуска талых вод уже открыты 90% из 251 водопропускных труб и расчищены от наледи 100% из водосборных лотков и кюветов.

Отдельно контролируется ситуация на участке с 300-й по 302-й км трассы Р-158 Нижний Новгород – Саратов, а также на мосту через Инсар на 312-м км этой дороги. Кроме того, регулярно проверяется уровень подъема воды у мостов через реку Аморда (26-й км) и ручей Елох (37-й км), расположенных на трассе Р-178 Саранск – Ульяновск.