«Единая Россия» предупреждает о новой мошеннической схеме

Как сообщает Мордовское региональное отделение «Единой России», аферисты стали применять новую мошенническую схему — от имени партии рассылают сообщения с просьбой пройти опрос за деньги.

Как отмечают в «Единой России», партия не проводит платные опросы и не запрашивает данные банковских карт у пользователей! Граждан просят быть бдительными и не переходить по фишинговым ссылкам.

Соответственно, в компетентные органы были направлены обращения о блокировке мошеннических ресурсов