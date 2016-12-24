«Единая Россия» предупреждает о новой мошеннической схеме

«На вас должны равняться!»
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Как сообщает Мордовское региональное отделение «Единой России», аферисты стали применять новую мошенническую схему — от имени партии рассылают сообщения с просьбой пройти опрос за деньги.
Как отмечают в «Единой России», партия не проводит платные опросы и не запрашивает данные банковских карт у пользователей! Граждан просят быть бдительными и не переходить по фишинговым ссылкам.
Соответственно, в компетентные органы были направлены обращения о блокировке мошеннических ресурсов
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Артём Здунов встретился с многодетными семьями Старошайговского, Краснослободского и Атюрьевского районов
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