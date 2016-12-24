В Мордовии на региональных дорогах затоплены 5 низководных мостов

По информации Госкомтранса РМ, по состоянию на 18 марта в Мордовии на дорогах в результате паводка затоплены 5 низководных мостов. Движение по ним перекрыто.

В Краснослободском районе:

- Мост ч/р Мокша у с. Тенишево на км 6+050 а/д с.Гумны - с.Плужное - с.Тенишево - с.Шаверки.

В Ковылкинском районе:

– Мост ч/р Мокша на км 4+536 а/д г.Ковылкино - д.Слободиновка - п.Красная Пресня - с.Чекашевы Поляны - с.Старое Пшенево - с.Унуевский Майдан

– Мост ч/р Мокша на км 2+600 а/д Подъезд к с. Рыбкино

- Мост ч/р Мокша на км 2+818 а/д Подъезд к с. Васильевка от а/д «г.Рузаевка-г.Ковылкино-р.п.Торбеево».

В Ичалковском районе:

– Мост ч/р Алатырь на км 4+150 а/д Подъезд к с.Кергуды.

По данным Государственного комитета, еще в нескольких районах республики прогнозируется подтопление мостов. Движение по путепроводам там также перекрыто.

В Ардатовском районе:

– Мост ч/р Алатырь у с.Каласево на км 15+840 а/д «р.п.Комсомольский - р.п.Атяшево - г.Ардатов - р.п.Тургенево - гр.Чувашии» - с.Каласево - с.Луньгинский Майдан

– Мост ч/р Алатырь у с. Луньга на км 22+090 а/д «р.п.Комсомольский - р.п.Атяшево - г.Ардатов - р.п.Тургенево - гр.Чувашии» - с.Каласево - с.Луньгинский Майдан.

В Атюрьевском районе:

– Мост ч/р Явас в с. Кишалы на км 1+300 а/д с.Степановка - с.Кишалы.

В Зубово-Полянском районе:

– Мост ч/р Вад у с.Вадовские Селищи на км 18+415 а/д «Урал» - с.Каргашино – с.Анаево – с.Вадовские Селищи.

В Ромодановском районе:

– Мост ч/р Аморда на км 1+800 а/д «р.п.Ромоданово-с.Курилово-с.Болтино»-с.Кочуново.