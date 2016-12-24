Мордовия будет расширять сотрудничество с АВТОВАЗом

Делегация Мордовии во главе с руководителем региона Артёмом Здуновым побывала на производственной площадке АО «АВТОВАЗ».

Автозавод имеет 1650 поставщиков и почти 350 дилерских центров по всей стране. Бизнес Мордовии заинтересован в развитии взаимодействия с компанией. Предприятия республики готовы предложить широкую линейку продукции для автопрома. В прошлом году поставки наших производителей выросли почти в 2,5 раза. При этом объемы могут быть значительно увеличены. Сейчас на АВТОВАЗ поставляются антистатические компаунды, автомобильные выключатели, резинотехнические изделия и другая продукция.

На встрече с представителями АВТОВАЗа обсуждались вопросы сотрудничества в рамках межрегиональной кооперации. В частности, речь шла о расширении поставок мордовскими предприятиями «Верстакофф», «Орбита», «Эпромет», «Саранский приборостроительный завод».