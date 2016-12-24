Артём Здунов встретился с представителями мордовских национально-культурных объединений Самарской области

Глава Мордовии Артём Здунов 14 марта в рамках рабочей поездки в Самарскую область провел встречу с представителями мордовских национально-культурных объединений региона. Встреча состоялась в этнокультурном комплексе «Парк дружбы народов» - это уникальное место, аналогов ему в России больше нет. На территории в 12 гектаров расположился культурный ансамбль из 20 подворий, иллюстрирующих быт и традиции народов многонациональной Самарской области. Есть здесь и мордовский дом, гости парка во время экскурсий с большим интересом знакомятся с предметами быта, национальной одеждой, украшениями, вышивкой.

Главе республики рассказали, как готовилась экспозиция, как собирали домашнюю утварь, разнообразные предметы обихода. Показали одежду из конопли, льна, крапивы. Люди, работающие здесь, по-настоящему увлечены своим делом, они очень гордятся национальной культурой, берегут то, что осталось от предыдущих поколений, сохраняют рецепты мордовской кухни.

«Мне очень приятно видеть всех вас на сегодняшней встрече, которая проходит на гостеприимной самарской земле, - сказал Артём Здунов. - Исторически сложилось, что мордовский народ проживает на огромном пространстве нашей страны. В Самарской области это около 30 тысяч человек, которых мы считаем своими земляками и всегда рады встречать в Мордовии. Для нас очень важно, что здесь живут люди, которые знают о своих корнях, сохраняют культуру, языки и традиции мордовского народа».

В Самарской области преимущественно проживают представители эрзянской этнической группы. В настоящее время в регионе зарегистрированы и действуют 10 мордовских национально-культурных объединений.

Артём Здунов подчеркнул, что Мордовия поддерживает землячество и национально-культурные объединения в различных вопросах, проделана большая работа по объединению земляков, она стала более системной и предметной. Например, в Москве появилось молодежное крыло землячества, образовано Мордовское деловое товарищество, участники которого инвестируют в родной регион, поддерживают общественные проекты и развитие туризма в республике. «Всех вас приглашаю к такой совместной работе», - сказал Глава Мордовии.

Республика организует большое количество мероприятий по сохранению мордовской культуры, языка и традиций: фестивали, круглые столы и семинары по работе общественных организаций, подготовке и переподготовке учителей. Обязательно продолжится практика проведения Дней Республики Мордовия и национального праздника «Шумбрат» в Самарской области. Уникальной межрегиональной площадкой диалога культур является проект этнокультурной экспедиции «Волга – река мира». В этом году она пройдет уже в 24-й раз.

Важная совместная задача - поддержка участников специальной военной операции. Мордовские организации Самарской области принимают активное участие в оказании гуманитарной помощи участникам СВО и членам их семей: собирают грузы для гуманитарных конвоев, проводят культурные мероприятия для семей участников СВО, плетут маскировочные сети, выступают в госпиталях.

Председатель региональной мордовской национально-культурной автономии Самарской области Любовь Колесникова и заместитель председателя Вера Алексеева рассказали на встрече о своей работе и о культурном сотрудничестве между регионами. Парк дружбы народов – очень популярное место у туристов, в мордовском подворье тоже всегда много гостей, особенно в праздники. Бывает и до полутора тысяч посетителей в день. Члены национально-культурной автономии активно ведут большую поисковую и исследовательскую работу, составляют родословные. К 80-летию Победы готовят межрегиональную конференцию, на которой расскажут о земляках-героях.

Радует, что в национально-культурных объединениях много молодежи. О совместных проектах рассказали руководитель молодежного оркестра «Жар-птица» и ансамбля мордовской песни «Чевгель» Виталий Арюткин и руководитель вокально-инструментального ансамбля «Эрьзя» Александр Марухов. «Сохранение национальной культуры невозможно без подрастающего поколения. Я никогда не стеснялся, что я – эрзя, - отметил Александр Марухов. – Молодежь надо привлекать к нашей культуре, для этого нужно её осовременивать, предлагать новые форматы».

Студент Никита Чухнев сказал: «Мне 18 лет, я занимаюсь популяризацией мордовской культуры. У меня душа к этому лежит. Культура России – самая богатая, самая великая. Хочется обнять весь мир и сказать: «Слава Богу, что мы живем в такой замечательной стране».

Важно и деловое сотрудничество. Опытом взаимодействия по линии бизнеса поделились директор ОАО ГПК «Куйбышевский» Дмитрий Потякин и директор мини-предприятия по производству полуфабрикатов и мясных изделий Татьяна Атякшева.

Подводя итоги встречи, Артём Здунов подчеркнул, что связи мордовской диаспоры и Республики Мордовия должны крепнуть. Важно усилить взаимодействие по всем направлениям. Представители национально-культурной автономии попросили поддержки в обеспечении учебниками и разговорниками, создании совместных межрегиональных проектов, участии в различных фестивалях. Живое общение – это очень важно. Только так сохраняются языки и культура. Артем Здунов дал поручение Министерству культуры Республики Мордовия активнее сотрудничать с представителями мордовского землячества в Самарской области, подавать совместные заявки на грантовые конкурсы.