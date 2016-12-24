Ветеран СВО Сергей Кочнев: «Меня воспитали — не бросать своих»

На площадке Дома Знаний в Саранске состоялась встреча студентов МГПУ им. М.Е. Евсевьева с участником специальной военной операции Сергеем Кочневым. Мероприятие прошло в рамках проекта Российского общества «Знание» Знание.Герои. Ветеран с позывным «Музыка» поделился историями о фронтовых буднях, силе товарищества и личном понимании патриотизма.

Бывший преподаватель музыки Сергей Кочнев рассказал, как искусство помогало сохранять человечность в экстремальных условиях. Гитара, подаренная ему Главой Мордовии Артёмом Здуновым во время боевого слаживания в Ульяновской области, стала символом надежды.

«Вечерами мы пели песни различного репертуара. Эти минуты объединяли нас, напоминая, что за пределами войны есть жизнь», — отметил ветеран.

Сергей Кочнев рассказал за какую операцию был удостоен ордена Мужества. Во время штурма позиций противника его сослуживец получил тяжелое осколочное ранение.

«Все понимали: попытка спасти его — почти смертельный риск. Но я не мог иначе. Так меня воспитали — не бросать своих». И добавил: «Мир — как воздух. Его не замечаешь, пока не задыхаешься. Но за тишиной каждого дня стоит чья-то отвага».

При эвакуации бойца он подорвался на кассетной мине, потеряв часть ноги.

Встреча завершилась эмоциональной дискуссией. Студенты признались, что история Сергея Кочнева заставила их по-новому взглянуть на ценность мирной жизни. Многие отметили, что такие встречи не просто рассказывают о подвигах, а учат ценить повседневность и осознавать личную ответственность за будущее.

«Сергей Кочнев доказал: даже в кромешном аду можно остаться человеком, если в сердце есть музыка», — поделилась одна студенток.

Знание.Герои — это просветительский проект Российского общества «Знание», который был запущен с целью воспитания у подрастающих поколений чувства гордости за страну ее великое прошлое и героическое настоящее.

Лекторами проекта выступают Герои России, участники СВО, государственные деятели, лидеры мнений встречаются с российской молодежи. Участники вместе обсуждают темы подвигов соотечественников, исторической правды и борьбы с фальсификацией, событий Великой Отечественной войны, роли регионов в истории России.

С мероприятиями проекта Знание.Герои можно познакомиться на сайте Российского общества «Знание».