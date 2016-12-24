В Мордовии треть мужчин занимаются спортом самостоятельно

Репортер

По данным проведенного в 2024 году Мордовиястатом наблюдения состояния здоровья населения, каждый третий мужчина в республике в возрасте 15 лет и старше самостоятельно занимается физкультурой и спортом.

Женщины Мордовии самостоятельно занимаются спортом реже – только каждая пятая.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«На вас должны равняться!»

Артём Здунов встретился с многодетными семьями Старошайговского, Краснослободского и Атюрьевского районов

1
Заказать рекламу
1
1
1