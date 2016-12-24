В Мордовии треть мужчин занимаются спортом самостоятельно

По данным проведенного в 2024 году Мордовиястатом наблюдения состояния здоровья населения, каждый третий мужчина в республике в возрасте 15 лет и старше самостоятельно занимается физкультурой и спортом.

Женщины Мордовии самостоятельно занимаются спортом реже – только каждая пятая.