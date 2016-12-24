Благодаря нацпроекту у жителей Атяшевского района появилась современная зона отдыха

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» с 2025 года вошел в новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». В его рамках продолжится комплексное развитие населенных пунктов, благоустройство общественных и дворовых пространств.

В прошлом году в городах и селах Мордовии провели реконструкцию 11 общественных территорий. Так, в Атяшево благоустроили пространство по Советскому переулку. Зону отдыха выложили брусчаткой, провели современное освещение, установили новые светильники, поставили урны и лавочки, разбили клумбы.

Для проведения праздников и других массовых мероприятий в центре установили сцену и танцевальную площадку. Особой популярностью у жителей села пользуются подвесные качели.

В этом году в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется привести в порядок еще 31 общественную территорию.