Программа «Мама-предприниматель» пользуется большой популярностью у бизнесвумен Мордовии

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Глава Мордовии встретился с учителями героев специальной военной операции
Для реализации национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» для малого и среднего бизнеса Министерство экономического развития России проводит ежегодную программу «Мама-предприниматель», где главный приз федерального этапа – 1 миллион рублей. Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Программа помогает женщинам с несовершеннолетними детьми или находящимся в декрете освоить предпринимательскую деятельность, запустить свой бизнес. Подробнее в презентации: https://clck.ru/3HUuYv.
Обо всех мерах поддержки, которые доступны малому и среднему бизнесу Мордовии, можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.
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Глава Мордовии встретился с учителями героев специальной военной операции
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