Программа «Мама-предприниматель» пользуется большой популярностью у бизнесвумен Мордовии

Для реализации национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» для малого и среднего бизнеса Министерство экономического развития России проводит ежегодную программу «Мама-предприниматель», где главный приз федерального этапа – 1 миллион рублей. Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Программа помогает женщинам с несовершеннолетними детьми или находящимся в декрете освоить предпринимательскую деятельность, запустить свой бизнес. Подробнее в презентации: https://clck.ru/3HUuYv.

Обо всех мерах поддержки, которые доступны малому и среднему бизнесу Мордовии, можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.