В Мордовии синоптики на 14 марта прогнозируют сильные порывы ветра

Репортер

Как сообщает МЧС по РМ, по данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 марта местами по Республике Мордовия прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с. 

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