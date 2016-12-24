В Мордовии синоптики на 14 марта прогнозируют сильные порывы ветра

Комплексное развитие сельских территорий
Артём Здунов и Оксана Лут осмотрели агропромышленные и социальные объекты в районах Мордовии
Как сообщает МЧС по РМ, по данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 марта местами по Республике Мордовия прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с.
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Артём Здунов и Оксана Лут осмотрели агропромышленные и социальные объекты в районах Мордовии
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