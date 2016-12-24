Школьники Мордовия откроют мир профессий нефтегазовой отрасли

марта в Саранске состоялся запуск нового сезона программы «Уверенный старт», помогающий российским школьникам проявить интерес к рабочим профессиям нефтегазовой отрасли. Организаторами программы выступают Всероссийский проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и «Газпромнефть-Хантос», а также Правительство Республики Мордовия. Мордовские школьники смогут проявить себя и отправиться в путешествие в нефтяную столицу России. Регистрация до 15 мая на сайте.

Проект «Профразвитие» предоставляет перспективной молодежи возможности для профессионального роста, объединяя более 95 тысяч участников и 175 компаний-партнеров. Второй год подряд ведущее нефтегазовое предприятие ХМАО-Югры «Газпромнефть-Хантос» реализует программу «Уверенный старт», направленную на популяризацию рабочих профессий топливно-энергетического комплекса среди школьников страны.

«Выбор профессии – один из важнейших этапов в жизни каждого молодого человека. Чем раньше ребенок познакомится с разнообразием специальностей, тем увереннее он сможет двигаться к своей мечте. «Профразвитие» – уникальный ресурс для тех, кто уже готов попробовать свои силы на реальном рынке труда и реализовать свой потенциал. Вместе с крупнейшими российскими компаниями мы развиваем профориентационные сервисы для молодежи, а также проводим спецпроекты для школьников, один из них запустили в 2024 году вместе с «Газпромнефть-Хантос». Образовательная программа дала шанс увидеть, как знания превращаются в практику, а интерес – в будущее дело жизни. Миссия «Уверенного старта» – дать ребятам осознанно выбирать свой путь, опираясь не на случайность, а на собственный опыт. Ведь успешная карьера начинается с правильного старта!» – отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Генеральный директор «Газпромнефть-Хантос» Дмитрий Колупаев поделился:

«Уверенный старт - программа, которой мы гордимся. Она позволяет ребятам из регионов, где не развита нефтегазодобывающая отрасль в силу территориальных особенностей, узнать о профессии нефтяника, понять насколько она подходит ему лично, получить исчерпывающую информацию о необходимом образовании, лично пообщаться с представителями рабочих профессий, задав все интересующие вопросы. Мы уверены, что некоторые участники выберут для себя это направление для дальнейшего обучения и свяжут свою жизнь с нефтедобычей. Россия – богатейшая территория, ресурсы которой способны обеспечить достойный уровень жизни много поколений вперед. От грамотности и ответственности будущих специалистов во многом зависит развитие нефтегазового сектора. Именно таких ребят и находит программа «Уверенный старт».

В рамках пресс-конференции в Саранске координатор по методологии проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Анна Баженова рассказала, что в 2025 году «Уверенный старт» поможет привлечь внимание школьников к рабочим профессиям нефтегазовой отрасли и будет реализован в трех субъектах России – Архангельской и Волгоградской областях, а также Республике Мордовия. По итогам отбора в трех регионах будут определены 60 победителей.

Первый заместитель Министра образования Республики Мордовия Юлия Грызулина подчеркнула, что важно говорить с детьми не об абстрактных профессиях и производствах, а о конкретных сферах и профессиях в тесной связке с работодателями: «Предметно и глубоко занимаясь профориентацией в республике, мы увидели, что в программе «Уверенный старт» выдержаны все те принципы, которых мы придерживаемся в работе уже не первый год. Мы уверены, что программа будет интересна школьникам Республики Мордовия, а когда интерес подкрепляется перспективой, отличной востребованной профессией и видным работодателем, то это действительно может стать чьим-то уверенным стартом в будущем».

Принять участие в программе «Уверенный старт» могут восьмиклассники Республики Мордовия от 14 лет. Ребятам предстоит пройти несколько отборочных этапов, в числе которых – тестирование, эссе и видеоприветствие. 20 победителей из Республики Мордовия отправятся в образовательную поездку в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру. Ребята посетят технологические центры «Газпромнефть-Хантоса» и Южно-Приобское месторождение, которое является одним из крупнейших в России. Поездка запланирована на 16 июня – 22 июня 2025 года. Заявку на участие можно подать до 15 мая по ссылке.