В Саранске 35-летний инженер «СпецСервиса» попался на мошеннических откатах

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УФСБ России по Республике Мордовия выявлена и пресечена противоправная деятельность 35-летнего инженера муниципального бюджетного учреждения городского округа Саранск «СпецСервис», причастного к мошенничеству в крупном размере.
Установлено, что мужчина, действуя из корыстной заинтересованности, путем обмана, убедил индивидуального предпринимателя в своих возможностях содействовать заключению договора подряда на сумму 2 миллиона рублей по вывозу снега с улиц Саранска. В качестве вознаграждения за лоббирование интересов инженер запросил с предпринимателя около 20 % от суммы контракта.
Всего за период с февраля по март 2025 года фигурант получил наличными 362 тысячи рублей. 6 марта при получении очередной части денежных средств в размере 185 тысяч рублей инженер был задержан сотрудниками УФСБ с поличным.
На основании собранных материалов в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и выявление иных фактов противоправной деятельности злоумышленника.
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