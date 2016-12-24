В Саранске 35-летний инженер «СпецСервиса» попался на мошеннических откатах

УФСБ России по Республике Мордовия выявлена и пресечена противоправная деятельность 35-летнего инженера муниципального бюджетного учреждения городского округа Саранск «СпецСервис», причастного к мошенничеству в крупном размере.

Установлено, что мужчина, действуя из корыстной заинтересованности, путем обмана, убедил индивидуального предпринимателя в своих возможностях содействовать заключению договора подряда на сумму 2 миллиона рублей по вывозу снега с улиц Саранска. В качестве вознаграждения за лоббирование интересов инженер запросил с предпринимателя около 20 % от суммы контракта.

Всего за период с февраля по март 2025 года фигурант получил наличными 362 тысячи рублей. 6 марта при получении очередной части денежных средств в размере 185 тысяч рублей инженер был задержан сотрудниками УФСБ с поличным.

На основании собранных материалов в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и выявление иных фактов противоправной деятельности злоумышленника.