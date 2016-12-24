В Мордовии 45-летняя женщина погибла в ДТП

По информации Госавтоинспекции республики, 12 марта в Лямбирском районе в 17.13 на автодороге «Саранск — Б.Березники — Дубенки» 63-летний водитель автомашины «Лада Гранта», по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу транспортному средству и совершил столкновение с автомашиной «Тойота Секвойя» под управлением 49-летнего водителя.

В результате ДТП 45-летняя пассажирка «Гранты» от полученных травм скончалась на месте происшествия, 11-летняя девочка из легковушки с различными травмами была госпитализирована в лечебное учреждение.

По данным Госавтоинспекции, водитель «Гранты» трезв. У водителя иномарки взяли кровь на анализ.