ВАРМСУ и «Единая Россия» будут совместно развивать муниципальное сообщество

Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева и Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев провели рабочую встречу, в ходе которой было подписано соглашение о сотрудничестве. Оно позволит координировать усилия Ассоциации и всех партийных институтов.

В первую очередь соглашение направлено на исполнение нового закона о местном самоуправлении. Партия и ВАРМСУ займутся совместным мониторингом. Другая важная задача – продолжение работы по объединению муниципального сообщества.

«За прошлый год ВАРМСУ объединила муниципальных служащих и глав. Теперь же вместе с «Единой Россией» они займутся развитием местного депутатского корпуса, что станет вторым этапом объединения муниципального сообщества», – пояснил Глава Атяшевского района Константин Николаев.

«Это год объявлен партией «Единая Россия» Годом муниципального депутата, и подписание соглашения расширит форматы нашего взаимодействия с партией, депутатским корпусом на местах. С «Единой Россией» у нас общие цели и задачи – повышение качества жизни людей, создание комфортной и безопасной среды, развитие территорий», – поделилась Ирина Гусева.

Также Ассоциация будет принимать участие в партийных проектах. Среди них, к примеру, федеральный партпроект «Школа ЖКХ», призванный повысить правовую грамотность населения в сфере жилищного законодательства. Планируется провести масштабную просветительскую акцию «Диктант ЖКХ».

«У нас 23 партпроекта, и по каждому с ВАРМСУ мы пересекаемся. Жители активно участвуют в проектах, и те, которые доказали свою эффективность, востребованы. До 2026 года все они продолжат свою работу», – прокомментировал Владимир Якушев.

ВАРМСУ уже участвует в нескольких проектах, направленных на создание объектов инфраструктуры в муниципалитетах. Это «Городская среда», «Культура малой Родины», «Детский спорт» и «Новая школа».