Рабочая поездка Игоря Комарова в Ульяновскую область

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14 марта 2025 года полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров будет работать в Ульяновской области.
Полпред примет участие в пленарном заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации ПФО. В ходе мероприятия руководители законодательных органов и эксперты рассмотрят актуальные вопросы развития беспилотной авиации, а также задачи, поставленные Главой государства Владимиром Путиным в сфере сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей в регионах округа.
В этот же день Игорь Комаров проведет рабочую встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских.
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