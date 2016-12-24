Рабочая поездка Игоря Комарова в Ульяновскую область

Репортер

14 марта 2025 года полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров будет работать в Ульяновской области.

Полпред примет участие в пленарном заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации ПФО. В ходе мероприятия руководители законодательных органов и эксперты рассмотрят актуальные вопросы развития беспилотной авиации, а также задачи, поставленные Главой государства Владимиром Путиным в сфере сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей в регионах округа.

В этот же день Игорь Комаров проведет рабочую встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских.

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