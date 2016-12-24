Республика поддерживает ветеранов спецоперации

Житель Ромодановского района Станислав Сухоручко принимал участие в спецоперации с 24 февраля 2022 года. Был водителем, участвовал в боевых действиях в районе Гостомельского аэропорта, населенных пунктов Попасная и Изюм. В июле того же года был демобилизован на основании сроков истечения контракта.

После возвращения домой ветеран спецоперации был взят на персональное сопровождение филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Мордовия. При содействии социального координатора Елены Митяйкиной защитник принимает активное участие в патриотическом воспитании молодежи, а также является участником спортивных соревнований.

Одним из важных вопросов Станислава стало трудоустройство. Ветеран СВО подобрал вакансию водителя саранского участка курьерской доставки Управления федеральной почтовой связи по РМ. Социальный координатор помогла защитнику пройти медицинское обследование для трудоустройства и заключить социальный контракт. Теперь на протяжении 4 месяцев Сухоручко также будет получать надбавку к зарплате в размере прожиточного минимума.

«Благодаря поддержке фонда я смог быстро найти работу, которая мне по душе, и сейчас чувствую себя нужным и востребованным, — признается Станислав. — Приятно помогать людям в мирной жизни, и я рад, что мой опыт вождения пригодился уже здесь, в тылу».

Ветеран уже освоился на новом месте и признается, что график работы, зарплата и коллектив его полностью устраивают.

Это не единственная мера поддержки бойцов. По поручению Главы республики запущена региональная программа «Герои среди СВОих» для подготовки квалифицированных кадров из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах госвласти, общественных и политических организациях, предприятиях республики. Приём заявок на программу продлится до 17 марта на сайте project.rsv.ru/geroi_sredi_svoih.