В школах Мордовии работает 198 «Точек роста»

Национальный проект «Образование» завершил свою работу. С 2025 года его преемником стал национальный проект «Молодежь и дети». Он направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. Отдельное внимание будет уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов.

Начиная с 2019 года в школах Мордовии начали создавать центры «Точка роста». Они располагаются в сельской местности и в малых городах республики. Их главная цель – сделать современное образование доступным ученикам из любого уголка страны. С помощью «Точек роста» в школах создаются условия для внедрения цифровых технологий и инновационных методов обучения.

Сейчас в Мордовии работает 198 центров образования, 39 из них открыли в прошлом году. Благодаря им школьники получают образование цифрового и гуманитарного профилей, а также естественно-научной и технической направленности. Все они оснащены современным оборудованием для качественного проведения занятий.