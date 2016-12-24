Бизнес Мордовии получает льготные микрозаймы на выгодных условиях

Комплексное развитие сельских территорий
Артём Здунов и Оксана Лут осмотрели агропромышленные и социальные объекты в районах Мордовии
Для реализации национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» малому и среднему бизнесу предоставляются льготные микрозаймы государственных микрофинансовых организаций.
Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и достигает 5 млн. рублей по ставке от 1% до 10,5% годовых.
Подробнее в презентации Министерства экономического развития РФ: https://clck.ru/3HPVRb.
Обо всех мерах поддержки, которые доступны малому и среднему бизнесу Мордовии, можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.
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Артём Здунов и Оксана Лут осмотрели агропромышленные и социальные объекты в районах Мордовии
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