Бизнес Мордовии получает льготные микрозаймы на выгодных условиях

Для реализации национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» малому и среднему бизнесу предоставляются льготные микрозаймы государственных микрофинансовых организаций.

Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и достигает 5 млн. рублей по ставке от 1% до 10,5% годовых.

Подробнее в презентации Министерства экономического развития РФ: https://clck.ru/3HPVRb.

Обо всех мерах поддержки, которые доступны малому и среднему бизнесу Мордовии, можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.