Саранск претендует на титул «Город этнокультурного туризма»

Столица Мордовии вошла в число финалистов II Всероссийской премии «Туристические города» в номинации «Город этнокультурного туризма». Победителя определят в Воронеже в апреле 2025 года.



Кроме Саранска в число претендентов на титул «Город этнокультурного туризма» также вошли Улан-Удэ (Республика Бурятия), Уфа (Республика Башкортостан), Йошкар-Ола (Республика Марий Эл), Казань (Республика Татарстан) и Кудымкар (Пермский край).



Этнический туризм - один из приоритетных для Мордовии. В ресторанах Саранска уже сейчас можно попробовать национальные блюда - «Медвежью лапу», мордовские блины «Пачат», а также вкусить традиционный напиток «Позу». А в столичных музеях, театрах и других культурных центрах познакомиться с богатой национальной палитрой региона.



Всероссийская премия «Туристические города» направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства на территории муниципальных образований страны. Премия вручается муниципальным образованиям или отдельным населенным пунктам страны по итогам открытого конкурса.