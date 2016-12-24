Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания комитета «Победа»

Приоритеты были определены в ходе 47-го заседания Российского организационного комитета «Победа», состоявшегося 15 января 2025 года.

Правительству и Национальному центру исторической памяти, в частности, поручено определить объём и источники финансирования строительства центра хранения визуального контента на территории Госфильмофонда. Кроме этого, совместно с правительством Ленинградской области и Российским военно-историческим обществом (РВИО) необходимо рассмотреть вопрос о создании музейного комплекса на базе материалов научно-просветительского проекта «Без срока давности», а с привлечением фонда «Талант и успех» приступить к созданию программ высшего образования и дополнительного профобразования по исторической памяти и их реализации на базе университета «Сириус».

Администрации Президента и Минобороны России поручено представить предложения по организации во всех субъектах РФ комплекса соревновательных мероприятий «Семейная зарница», включающего в себя состязания спортивной, интеллектуальной и творческой направленности для родителей с детьми.

Кроме того, Минобороны совместно с Поисковым движением, Минпросвещения, Минобрнауки России и РВИО предстоит разработать специальную программу ознакомительных и памятно-мемориальных мероприятий на местах сражений Великой Отечественной войны и поисковых экспедиций для школьников и студентов. При этом Минпросвещения и Минобрнауки следует обеспечить использование полученных результатов при подготовке программы внеурочных занятий «Разговоры о важном» и предусмотреть включение в программы образовательного модуля об участниках Великой Отечественной войны.

Высшим должностным лицам российских регионов рекомендовано лично встретиться с ветеранами Великой Отечественной войны и по результатам этих встреч принять меры, направленные на решение проблемных вопросов, в частности организовать дополнительное медобследование участников войны и обеспечить их необходимыми лекарствами. А исполнительным органам субъектов РФ совместно с РВИО надлежит провести инвентаризацию состояния мемориалов и памятников героям и событиям Великой Отечественной войны, как братских могил, так и одиночных захоронений, с целью принять необходимые меры по их благоустройству, ремонту и реконструкции.

Источник: https://may9.ru.