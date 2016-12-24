Мордовская компания «АРИВЕРА» борется за звание Народного органического бренда

Репортер

«Народный органический бренд» – традиционная номинация Национального органического конкурса, который проводится Советом Федерации совместно с Министерством сельского хозяйства РФ и Роскачеством при поддержке Фонда «Органика».

В этой номинации победителя определяют сами потребители путем прямого голосования на сайте Роскачества. Каждый желающий с 10 марта по 7 апреля может отдать свой голос за любимый органический бренд и поддержать дальнейшее развитие органического производства в России. 

В номинации «Народный органический бренд» представлен бренд из Мордовии – ООО «Аривера», в группу компаний которой входят мордовские сельхозпредприятия «Биосфера».

Сейчас у «Биосферы» широкий ассортимент выпускаемой продукции - более 50 наименований, в том числе крупы, зерновые хлопья, продукты пчеловодства, растительные масла, а также выдержанные органические сыры. 

Конкуренцию мордовскому бренду составляют 24 производителя из 19 субъектов России. Каждый из них имеет сертификат соответствия на производимую органическую продукцию.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«На вас должны равняться!»

Артём Здунов встретился с многодетными семьями Старошайговского, Краснослободского и Атюрьевского районов

1
Заказать рекламу
1
1
1