В Саранске директор транспортной компании осужден за махинации с поездками льготников

В столице Мордовии суд вынес приговор по делу о мошенничестве при оказании транспортных услуг населению.

Следствие установило, что учредитель и генеральный директор одного из коммерческих предприятий Саранска по перевозке пассажиров в городском и пригородном сообщениях проворачивал махинации с января 2020-го по март 2021 года.

Руководитель давал указания подчиненным водителям использовать единые социальные карты своих знакомых и родственников для создания фиктивных поездок льготной категории граждан. Таких мифических поездок набралось более 15 тысяч.

Для получения субсидии из республиканского бюджета на компенсацию недополученных доходов он представил в Минсоцзащиты РМ заведомо ложные сведения о количестве перевезенных льготников. Компания в качестве компенсации незаконно получила более 400 тысяч рублей.

По информации прокуратуры РМ, на этапе следствия фигурант вину в совершении преступления признал и возместил причиненный ущерб. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей.