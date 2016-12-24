В Мордовской колонии на конкурсе выбрали «Мисс Очарование»

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В женских исправительных учреждениях УФСИН по РМ к Международному женскому дню приурочили проведение различных культурных мероприятий.
Так, в колонии №2 прошел конкурс «Мисс Очарование». Тема конкурса в этом году была выбрана «Просторы нашей Галактики» - каждой участнице нужно было выбрать объект Вселенной и представить его.
На дефиле осужденные дамы продемонстрировали платья, которые отражали многообразие космоса. По информации ведомства, победителем конкурса стала Елена Волкова - созвездие Кассиопея.
А в лечебном исправительном учреждении №3 устроили конкурс «А, ну-ка девушки». На заключительном этапе участницы продемонстрировали свои наряды и умение держатся на сцене.
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