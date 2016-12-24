В здравоохранении Мордовии используются современные технологии

Реализация национального проекта «Здравоохранение» завершена, но работа в этом направлении продолжается. В рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» медицинские учреждения Мордовии внедряют современные технологии.

Одним из ключевых направлений является переход больниц и поликлиник на Единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ). Эта система предназначена для хранения и анализа информации о пациентах в цифровом формате, что способствует более быстрому и точному диагностированию и назначению лечения.

По итогам 2024 года были достигнуты четыре показателя реализации национального проекта. Более 250 тыс. жителей региона воспользовались сервисом «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг. 75% пациентов записываются на прием к врачу дистанционно. Все государственные медицинские организации и 20% частных подключены к государственной информационной системе в сфере здравоохранения республики и предоставляют необходимые сведения.

В республике для ЕГИСЗ используется отечественное программное обеспечение, а также применяется не менее трех медицинских изделий с технологией искусственного интеллекта.

В рамках реализации проекта внедрен электронный документооборот в сфере здравоохранения, доступна электронная запись к врачу, выписываются электронные рецепты.