Неиспользуемые территории могут участвовать в проекте «Земля для туризма»

По поручению Президента в нашей стране ведется системная работа по устойчивому развитию территорий. Одна из задач – вовлечение в оборот неиспользуемых земель. Для этого по решению Правительственной комиссии по региональному развитию в 2021 году запущен проект «Земля для туризма».

Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что туризм в России активно развивается. Люди все чаще выбирают путешествия по стране. Поэтому очень важно продолжать заниматься развитием туристических территорий.

На сегодняшний день в проекте участвуют 78 регионов. В реестр территорий входят национальные парки, заповедники, памятники архитектуры и другие объекты.

«С момента запуска проекта выявлено 1 174 земельных участка и территории общей площадью 19,5 тыс. га, определено 929 объектов туристического интереса. Только за 2024 год выявлено 520 участков площадью 13,6 тыс. га для создания туристических объектов, а также 453 объекта туристического интереса. В целом по этому проекту в оборот уже вовлекли 110 земельных участков и территорий площадью 729 га», – поделился Марат Хуснуллин.

На единой цифровой платформе «Национальная система пространственных данных» доступен перечень всех свободных участков. Любой желающий, включая потенциальных инвесторов, может подать заявление на их получение.