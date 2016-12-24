В Мордовии успешно реализуются программы газификации и догазификации

На заседании регионального штаба по газификации Республики Мордовия рассмотрены итоги реализации программы газификации и догазификации в 2024-м и планы на 2025 год.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства РМ Инсаф Хайруллин, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» и АО «Газпром газораспределение Саранск» Владислав Портнов, представители компаний Группы «Газпром», руководители республиканских министерств и ведомств, а также муниципальных районов.

В 2024 году в Мордовии завершено строительство 5 межпоселковых и 5 внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью 25,3 км. На 2025 год запланировано завершение строительно-монтажных работ межпоселкового газопровода до села Студенец Зубово-Полянского района.

Также продолжается реализация мероприятий по догазификации. Республика входит в тройку лидеров рейтинга среди регионов Российской Федерации. На сегодня от жителей Мордовии принята 6 361 заявка на догазификацию. К сетям газоснабжения подключены 5 352 домовладения.

«В настоящее время ведется актуализация программы догазификации на 2025 год с учетом поступивших комплексных заявок, ранее в план-график не вошедших, с реализацией в текущем году. Кроме того, в работу включены два садоводческих товарищества, подлежащих догазификации», - отметил Владислав Портнов.