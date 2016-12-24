В региональном филиале фонда «Защитники Отечества» открылась фотовыставка «Женщины на линии фронта»

Накануне Международного женского дня в региональном филиале фонда «Защитники Отечества» состоялось открытие фотовыставки «Женщины на линии фронта». В торжественном мероприятии приняли участие руководитель филиала фонда Алексей Герасименко, председатель Духовного управления мусульман Раиль Асаинов, председатель Ассоциации ветеранов СВО Александр Беляйкин, а также женщины-ветераны спецоперации, родные и близкие бойцов.

Фотовыставка посвящена 13 женщинам-героиням из Мордовии, которые отправились в зону специальной военной операции. На фронтовых снимках запечатлены военные хирурги, медсестры, бойцы эвакуационных групп, связистки - женщины разных профессий, объединенные невероятной храбростью и самоотверженностью.

«За каждым из снимков стоит история жизни, мужества и невероятной силы духа, - подчеркнул Алексей Герасименко. - Фотографии, сделанные непосредственно в зоне СВО, запечатлели мгновения напряженной работы, несокрушимой воли и преданности своему долгу наших женщин. Женщины Мордовии – это не только надежный тыл, но и храбрые, отважные героини, которые по зову сердца отправились защищать мир. Эта выставка – символ нашего глубокого уважения к бессмертному подвигу участниц специальной военной операции».