Саранская телемачта в Международный женский день включит праздничную подсветку

Репортер

8 марта на главной телемачте региона включится архитектурно-художественная подсветка. Основной темой праздничного видеосценария станут различные световые узоры и динамические переливы в ярких весенних тонах. Иллюминация будет работать с 18.00 до 24.00.

В акции также участвуют телемачты множества российских городов. Например, на медиафасаде Останкинской телебашни в этот день появятся надписи «8 Марта» и «С праздником!» на фоне расцветающих фиолетовых пионов.

Напомним, 180-метровая телевизионная мачта – самое высокое сооружение столицы Мордовии, ключевой объект региональной сети эфирного вещания. Транслирует десятки каналов цифрового эфирного телевидения в свободном доступе, обеспечивая телесигналом более половины жителей региона.

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