Житель Москвы задержан в Мордовии оперативниками УФСБ при попытке передачи взятки сотруднику полиции

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Сотрудники УФСБ России по Республике Мордовия задержали 31-летнего жителя Москвы, причастного к покушению на дачу взятки должностному лицу.
В феврале текущего года фигурант предложил начальнику отделения по вопросам миграции ММО МВД России «Ковылкинский» взятку за не привлечение его с товарищем к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере миграции. За деньги москвич рассчитывал замять уголовное разбирательство по факту фиктивной регистрации нескольких иностранных граждан.
При попытке передачи сотруднику полиции 160 тысяч рублей в легковом автомобиле он был задержан оперативниками УФСБ по РМ.
Следователями в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу). Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления.
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