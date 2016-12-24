Житель Москвы задержан в Мордовии оперативниками УФСБ при попытке передачи взятки сотруднику полиции

Сотрудники УФСБ России по Республике Мордовия задержали 31-летнего жителя Москвы, причастного к покушению на дачу взятки должностному лицу.

В феврале текущего года фигурант предложил начальнику отделения по вопросам миграции ММО МВД России «Ковылкинский» взятку за не привлечение его с товарищем к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере миграции. За деньги москвич рассчитывал замять уголовное разбирательство по факту фиктивной регистрации нескольких иностранных граждан.

При попытке передачи сотруднику полиции 160 тысяч рублей в легковом автомобиле он был задержан оперативниками УФСБ по РМ.

Следователями в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу). Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления.