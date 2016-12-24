В Мордовии супружеская пара погибла при пожаре в своем доме

По информации МЧС по РМ, 6 марта около 16:00 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение загоревшемся жилом доме на улице Чехова в г. Инсар.

По прибытии огнеборцев на место ЧП наблюдалось сильное задымление. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела супружеской пары - 59-летнего мужчины и 66-летней хозяйки дома.

Причина трагического происшествия устанавливается.