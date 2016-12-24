7 марта Национальный парк «Смольный» отмечает 30-летний юбилей со дня основания. Сегодня он занимает площадь свыше 36 гектаров и является настоящей природной жемчужиной Мордовии.

На лесных пространствах парка обитают 11 видов земноводных, 7 видов рептилий, 228 видов птиц и 60 видов млекопитающих.

Для посетителей открыт визит-центр с музейной экспозицией «Птицы и люди», действует Музей Леса, оборудованы места отдыха «Алатырское» и «Митряшки», проложены экологические тропы и создан туристический маршрут «Лесной триал» с пунктом проката спортивного инвентаря.

Ежегодно парк посещают порядка 100 тысяч человек. Самым масштабным мероприятием является фестиваль «Зеленая гитара», собирающий около 2000 любителей природы и гитарной музыки. Также парк принимает гостей на «Марше парков», фестивалях «Глухомань фест» и «Уражорка».

Над сохранением и изучением природы «Смольного» трудятся 43 сотрудника, включая отдел охраны, лесников и научных сотрудников.