В Мордовии Оперативный штаб провел антитеррористические учения

5-6 марта Оперативным штабом в Республике Мордовия проведены антитеррористические учения на объекте критической инфраструктуры при участии территориальных управлений ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, АТК в Республике Мордовия, а также исполнительных органов власти региона.

Согласно сценарию учений двое вооруженных лиц проникли на территорию коммунального предприятия г. Рузаевки для совершения диверсии. В ходе боестолкновения одному из преступников удалось скрыться, а второй ворвался в здание организации и захватил заложников из числа работников предприятия.

Силами оперативной группы осуществлены первоочередные меры по пресечению преступления террористического акта и минимизации его последствий. На место происшествия были направлены силы и средства экстренных оперативных служб.

По замыслу учений преступник угрожал расправой над заложниками и подрывом самодельного взрывного устройства. От возможных переговоров и предложения сдаться отказался.

Оперативным штабом в Республике Мордовия принято решение о проведении контртеррористической операции в границах муниципального района. В результате боевого мероприятия преступник и его сообщник были нейтрализованы, заложники освобождены.

В ходе проведения учений отработаны действия по задержанию преступников, освобождению заложников и оказанию им первой медицинской помощи. Вводился красный уровень террористической опасности. Руководство оперативного штаба признало цели и задачи учения успешно достигнутыми.

Оперативный штаб в Республике Мордовия обращает внимание жителей региона на необходимость повышения бдительности.

В случае обнаружения подозрительных лиц и оставленных без присмотра автомобилей, вещей и предметов, особенно в период проведения массовых мероприятий (митингов, демонстраций, шествий, спортивных соревнований и т.п.), просим своевременно сообщать по телефонам:

УФСБ – 28-28-28, 28-88-88; МВД – 47-77-71 или 112.