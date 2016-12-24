В Мордовии продолжат благоустраивать общественные пространства

В 2025 году в Мордовии в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» благоустроят 31 общественную территорию.

В настоящее время ведутся конкурсные работы по выбору подрядчиков. Это очень ответственный этап. От профессионализма и опыта сотрудников подрядных организаций зависит качество исполнения работ и соответствие конечного результата заявленным стандартам.

Предполагается, что обновленные общественные пространства будут включать в себя не только традиционные элементы благоустройства, такие как озеленение, установка скамеек и освещения, но и современные, функциональные решения, ориентированные на потребности разных групп населения. Это могут быть детские и спортивные площадки с современным безопасным покрытием, зоны для отдыха с удобными беседками, велодорожки и пешеходные аллеи, оборудованные места для выгула собак.

Проекты благоустройства учитывают специфику каждой территории. Так, например, в городских парках планируется создание зон для проведения массовых мероприятий, а в сельских поселениях — уютных скверов для общения и отдыха жителей. Предполагается также установка арт-объектов, которые станут визитной карточкой каждого обновленного пространства.

Ознакомиться с полным списком территорий можно на официальном сайте Минэнерго и ЖКХ Республики Мордовия https://vk.cc/cIZrl1.