В 2025 году выйдет первый современный российский фильм об адмирале Федоре Ушакове

Съемки фильма «Тайна адмирала Ушакова», где нашли отражение события 1812 года, проходили в Темниковском районе Мордовии и Ярославской области.

Фильм был снят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Это приключенческая картина в стиле «Гардемаринов». Адмирала Ушакова играет Юрий Беляев, его главного противника и агента французской разведки — Михаил Боярский.

В создании костюмов для фильма принимал участие Государственный театр оперы и балета имени И.М. Яушева, историческим консультантом картины выступил директор Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея имени И.Д. Воронина Дмитрий Фролов.

На расширенном заседании коллегии Минкультнаца РМ был анонсирован трейлер фильма. Как ожидается, предпремьерный показ пройдет в Саранске 5 августа в день 24-летия канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова.