В Мордовии водитель «Лады» угодил в реанимацию после столкновения авто с большегрузом

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По информации Госавтоинспекции республики, 5 марта в Старошайговском районе в 7 часов 30 минут на подъезде к Саранску от трассы М-5 «Урал» 36-летний водитель автомашины «Лада Ларгус» при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком «КАМАЗ» под управлением 40-летнего водителя.
В результате ДТП водитель «Ларгуса» с различными травмами был госпитализирован в реанимационное отделение Мордовской республиканской клинической больницы. Водитель «КАМАЗа» трезв, у госпитализированного виновника аварии взяли кровь на анализ.
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Артём Здунов встретился с многодетными семьями Старошайговского, Краснослободского и Атюрьевского районов
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