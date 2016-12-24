Жители Рузаевки смогут зарядиться энергией спорта

В 2025 году пустырь на улице Победы в Рузаевке преобразится в новое общественное пространство под названием «Энергия спорта». Эта территория вошла в число победителей конкурса на благоустройство, в котором Рузаевка выигрывает уже в третий раз.

По проекту на территории планируется сделать велосипедные дорожки, соорудить сцену и амфитеатр для проведения мероприятий и обустроить удобную зону для выгула собак. Новую площадку также украсят арт-объекты - сказочные птицы, лошадки и богатырь. Подрядчик уже определен, контракт на выполнение работ подписан.

Превращение пустыря в благоустроенное общественное пространство стало возможным благодаря национальной программе «Формирование комфортной городской среды».

«В проект мы постарались включить все, что просили жители. Микрорайон здесь большой, много молодежи. Территория притянет и жителей близлежащих сел», - отметил глава Администрации городского поселения Рузаевка Алексей Домнин.