В Саранске предприниматель отправится в колонию за попытку дать взятку судебному приставу

В столице Мордовии 35-летний индивидуальный предприниматель, уроженец одной из стран СНГ, выслушал приговор суда за покушение на дачу взятки должностному лицу. Противоправная деятельность этого субъекта осенью прошлого года была пресечена сотрудниками УФСБ по РМ.

По данным следствия, днем 1 октября 2024 года в Саранске мужчина пытался передать взятку в размере 100 тысяч рублей судебному приставу-исполнителю региональной Службы судебных приставов. Деньги предназначались за прекращение в отношении него административных дел за совершенные правонарушения.

Всего по фигуранту велось 45 исполнительных производств за нарушения правил дорожного движения и невыполнение обязанностей, связанных с осуществлением миграционного учета. В общей сложности предпринимателю за эти деяния было назначено 900 часов обязательных работ.

Преступные действия мужчиной не были доведены до конца в связи с тем, что сотрудник Службы судебных приставов от получения денег отказался, предпринимателя на месте задержали сотрудники УФСБ по РМ с поличным.

Свою вину обвиняемый признал полностью. Суд признал предпринимателя виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 1 миллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил.