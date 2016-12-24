В УФСИН по РМ для учащихся подшефных классов устроили кадетский бал

«На вас должны равняться!»
Артём Здунов встретился с многодетными семьями Старошайговского, Краснослободского и Атюрьевского районов
В Явасской школе для учащихся подшефных кадетских классов Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия провели кадетский бал, приуроченный Году Защитника Отечества и Году исторической памяти.
По традиции кадетский бал открыл «Полонез». Затем последовали вальс, русский лирический танец, «Кадриль» и кадетский вальс.
На празднике звучали слова поддержки участников СВО, родителям героев выразили признательность за воспитание мужественных сыновей, волонтеров и всех неравнодушных людей поблагодарили за участие в сборе гуманитарной помощи.
Минутой молчания почтили память земляков, павших в боях за Отечество.
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Артём Здунов встретился с многодетными семьями Старошайговского, Краснослободского и Атюрьевского районов
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