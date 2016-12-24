В УФСИН по РМ для учащихся подшефных классов устроили кадетский бал

В Явасской школе для учащихся подшефных кадетских классов Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия провели кадетский бал, приуроченный Году Защитника Отечества и Году исторической памяти.

По традиции кадетский бал открыл «Полонез». Затем последовали вальс, русский лирический танец, «Кадриль» и кадетский вальс.

На празднике звучали слова поддержки участников СВО, родителям героев выразили признательность за воспитание мужественных сыновей, волонтеров и всех неравнодушных людей поблагодарили за участие в сборе гуманитарной помощи.

Минутой молчания почтили память земляков, павших в боях за Отечество.