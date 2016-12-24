В Мордовии бывшая руководитель почтового отделения осуждена за хищения

Суд в Мордовии рассмотрел уголовное дело 56-летней женщины, ранее руководившей отделением почтовой связи в селе Шокша Теньгушевского района. Она обвинялась в хищении вверенного имущества с использованием служебного положения.

По информации МВД по РМ, в ходе расследования было установлено, что почтовая начальница стала прикарманивать денежные средства и различные товары в связи с возникшими у нее финансовыми трудностями. С ноября 2023-го по март 2024 года она взяла из кассы отделения более 38 тысяч рублей, а также регулярно забирала с работы продукты питания, лотерейные билеты, стиральный порошок, конверты, брелоки и лампочки. Все похищенное потянуло на 130 тысяч рублей.

В ходе предварительного расследования женщина признала вину и практически полностью возместила причиненный ущерб. В отношении нее была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Суд приговорил женщину к 2 годам лишения свободы условно. Кроме того, она лишена права заниматься профессиональной деятельностью в организациях федеральной почтовой связи на срок 2 года.