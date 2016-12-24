Фанера из Мордовии поступает на азиатские рынки

По данным Управления Россельхознадзора по РМ и Пензенской области, за январь-февраль 2025 года на экспорт из Мордовии отгружено 786 куб. м фанеры, что превышает объемы аналогичного периода прошлого года в 3,5 раза.

Фанера экспортировалась в Индию, Египет и Китай.

Отмечается, что вся исследованная специалистами ведомства продукция соответствовала требованиям стран-импортеров. Партии фанеры были отправлены железнодорожным транспортом в сопровождении фитосанитарных сертификатов.