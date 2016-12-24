В рамках нацпроекта в районы Мордовии приобрели автоклубы

За время реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в Чамзинский и Лямбирский районы Мордовии приобрели автоклубы. Это передвижные многофункциональные культурные центры.

В 2023 годы автоклуб приобрели для Культурно-спортивного клуба «Алмаз» Лямбирского района. В 2024 году такая же машина поступила в Чамзинский районный дом культуры. Культурные центры «на колесах» оснащены современным оборудованием. Они быстро трансформируются в сцену, что позволяет проводить концерты и другие мероприятия.

Автоклубы уже активно используются. Машина обладает высокой проходимость, что позволяет артистам добраться до самых отдаленных населенных пунктов.

Напомним, преемником национального проекта «Культура» с 2025 года стал национальный проект «Семья». В его рамках продолжится модернизация учреждений культуры: библиотек, кинозалов, детских школ искусств, музеев, театров и других.