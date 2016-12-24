В Саранске откроется весенняя ярмарка «Мой бизнес»

В четверг, 6 марта, в 10:30 состоится открытие праздничной весенней ярмарки в столице Мордовии. По традиции она расположится в двух крупнейших торговых центрах Саранска.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» мероприятие организовано Министерством экономики, торговли и предпринимательства Мордовии и региональным Центром «Мой бизнес».

Уникальность ярмарки в составе участников. Праздничную продукцию собственного производства представят не только самозанятые, но и субъекты малого и среднего бизнеса. Талантливые мастера Мордовии предложат гостям и жителям Саранска подарки, а также сувенирную продукцию на любой вкус.

Традиционная ярмарка от Центра «Мой бизнес» дает отличную возможность региональным предпринимателям представить свои товары, наладить новые деловые связи, привлечь внимание к своему бизнесу. Мероприятие нацелено на поддержку местных производителей.

Весенняя ярмарка «Мой бизнес» пройдет с 6 по 8 марта.