5 причин подать заявку на участие в программе «Герои среди СВОих»

До 17 марта ветеран или действующий боец СВО может подать заявку на участие!

Если коротко, то программа — это универсальный помощник для бойца на мирном поприще.

1. Профессиональная переподготовка

Участники, продемонстрировавшие высокие результаты в управленческом опыте и военных заслугах, получают приглашение на программу профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление»

— возможность получить знания и навыки в области управления.

2. Наставничество от опытных специалистов

Программа предоставляет участникам наставников из числа государственных и муниципальных служащих, а также представителей различных отраслей экономики

— ценные советы и поддержку от профессионалов с богатым опытом.

3. Стажировка в органах власти

Участники программы получат возможность пройти стажировку в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в государственных и общественных организациях

— практический опыт работы в государственных структурах.

4. Дополнительные программы для всех кандидатов

Даже если заявитель не будет зачислен на основную программу, ему будет предложено пройти курсы повышения квалификации, направленные на развитие профессиональных и управленческих компетенций

— обучение и развитие, независимо от результата отбора.

5. Создание условий для самореализации

Программа направлена на профессионально-личностное развитие участников и ветеранов специальной военной операции, для их социальной адаптации и самореализации

— шанс стать частью инициативы, формирующей резерв управленческих кадров региона.

Регистрация здесь ­- https://vk.cc/cIuaBi

Видеоинструкция здесь - https://vk.cc/cIuc0d

Вопросы можно задать по номеру – 122, добавочный 6.

Почта – geroi@e-mordovia.ru