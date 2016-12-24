5 причин подать заявку на участие в программе «Герои среди СВОих»

«Наши ветераны должны чувствовать себя в центре внимания»
Глава Мордовии Артём Здунов провел заседание организационного комитета «Победа»
До 17 марта ветеран или действующий боец СВО может подать заявку на участие!
Если коротко, то программа — это универсальный помощник для бойца на мирном поприще.
1. Профессиональная переподготовка
Участники, продемонстрировавшие высокие результаты в управленческом опыте и военных заслугах, получают приглашение на программу профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление»
— возможность получить знания и навыки в области управления.
2. Наставничество от опытных специалистов
Программа предоставляет участникам наставников из числа государственных и муниципальных служащих, а также представителей различных отраслей экономики
— ценные советы и поддержку от профессионалов с богатым опытом.
3. Стажировка в органах власти
Участники программы получат возможность пройти стажировку в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в государственных и общественных организациях
— практический опыт работы в государственных структурах.
4. Дополнительные программы для всех кандидатов
Даже если заявитель не будет зачислен на основную программу, ему будет предложено пройти курсы повышения квалификации, направленные на развитие профессиональных и управленческих компетенций
— обучение и развитие, независимо от результата отбора.
5. Создание условий для самореализации
Программа направлена на профессионально-личностное развитие участников и ветеранов специальной военной операции, для их социальной адаптации и самореализации
— шанс стать частью инициативы, формирующей резерв управленческих кадров региона.
Регистрация здесь - https://vk.cc/cIuaBi
Видеоинструкция здесь - https://vk.cc/cIuc0d
Вопросы можно задать по номеру – 122, добавочный 6.
Почта – geroi@e-mordovia.ru
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Глава Мордовии Артём Здунов провел заседание организационного комитета «Победа»
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